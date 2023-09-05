'Слава всем, кто бьется ради Украины': Зеленский отчитался о дне, проведенном на фронте. Видео

В понедельник, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую. Он побывал в Донецкой области, где встретился с боевыми бригадами, которые защищают нашу страну от российских оккупантов и поблагодарил воинов.

Видео дня

О дне, проведенном на фронте, президент рассказал в своем обращении к украинскому народу вечером 4 сентября. Он отметил, что провел с воинами весь день и назвал встречи полезными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Боевые бригады на Донетчине. 109-я отдельная бригада терробороны, 110-я отдельная механизированная, 36-я, 37-я, 38-я бригады наших морпехов, 79-я ДШВ, 53-я механизированная, 59-я мотопехотная. Каждая – мощная. Всеми горжусь. И благодарю вас за искренность, ребята! Запорожское направление. 148 отдельная артиллерийская, 82-я ДШВ, 71 отдельная егерская бригада – спасибо вам за службу! Всем!" – заявил президент.

Он добавил, что очень важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами.

"Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросами для участников Ставки. Особенно относительно РЭБ – все услышали , ребята", – сказал гарант.

Глава государства проинформировал, что наградил военных врачей и поблагодарил коллективы стабпунктов.

"Великие люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, казацкий, когда ребята восстанавливаются после ранений и возвращаются на позиции к своим собратьям. И снова уничтожают оккупанта. Честь благодарить таких воинов!" – отметил Зеленский.

Президент вручил более 50 наград. "Золотые Звезды" получили герои Украины – майор Олег Дмитрук, ДШВ, и полковник Виктор Сикоза, морская пехота.

"Спасибо, воины! Все такие награды, все знаки отличия – это символы успеха Украины, доказательства силы, несгибаемости нашего народа. Слава всем, кто бьется ради Украины! Всем, кто работает ради нашей украинской силы. Всем в мире, кто нам постоянно помогает! Кто с нами! И спасибо за шевроны вам лично, наши ребята, девушки – все бойцы, спасибо за флаги сегодня. Я буду все это беречь. Слава Украине!" – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кто бы что ни говорил, но защитники нашего государства продвигаются вперед на фронте. Он назвал это самым главным.

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