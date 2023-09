Зеленский: украинские силы двигаются вперед!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кто бы что не говорил, но защитники нашего государства продвигаются вперед на фронте. Он назвал это самым главным.

Украинский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, 2 сентября. На своем официальном канале в Telegram президент поделился сильными фотографиями наших воинов и написал:

"Украинские силы двигаются вперед. Несмотря на все, что бы кто ни говорил – вперед. И это самое главное: мы двигаемся".

Зеленский обнародовал снимки наших воинов в окопах, на боевых позициях, в поле, возле военной техники. На одной из фотографий крупным планом показано глаза одного из украинских Героев.

Photo: Diego Ibarra Sánchez for The New York Times, Wojciech Grzedzinski, Konstiantyn Liberov and Vlada Liberova, Erçin Ertürk for Anadolu Images, Sasha Maslov.

