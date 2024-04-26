'Следует собственной тактике в Сирии': в ОБСЕ прокомментировали повторные удары армии РФ по гражданским в Украине

Российская оккупационная армия, пренебрегая международным гуманитарным правом и сознательно совершая военное преступление, применяет в Украине собственную тактику, уже испытываемую в Сирии. Это тактика повторных авиационных и ракетных ударов по гражданским, в том числе по прибывшим на место "прилета" медикам и спасателям, чтобы помочь жертвам первой атаки.

Об этом заявил временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 25 апреля. Он отметил, что Россия совершила в Сирии десятки таких повторных авиаударов, в результате которых были убиты гражданские лица.

Теперь Кремль совершает те же зверства в Украине, все чаще применяя такой тип атак.

"Я хотел бы сосредоточиться на достоверных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе по прибывающим парамедикам и лицам, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство последует собственный пример в Сирии, где оно совершило десятки таких авиа-ударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники", – сказал американский дипломат.

Ганвей напомнил, что в отчете Московского механизма ОБСЕ в 2022 году эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками во время ведения боевых действий". Отдельно в отчете рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности, удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОГА.

"За 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, попавшей в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно избраны мишенью", – заявил Ганвей.

По его словам, с тех пор появились и другие доказательства таких российских атак. Используя эту тактику, Россия убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила почти 350 гражданских лиц по всей Украине.

"Вызывает беспокойство тот факт, что Россия все чаще использует этот тип атак. Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в последние недели наблюдается "особо тревожная картина" таких ударов. Только в марте и апреле в результате повторных атак России, направленных против тех, кто первыми реагирует на чрезвычайные ситуации, погибли около 30 спасателей в Одессе, Харькове и Запорожье, а более 20 получили ранения", – сказал представитель США.

Ганвей подчеркнул, что нарушения международного гуманитарного права российскими войсками не должны оставаться безнаказанными, и кампания России против гражданского населения Украины должна быть приостановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля российские оккупационные войска повторно обстреляли пригород Херсона, когда там работали спасатели ГСЧС. В результате пострадал один из чрезвычайников, а также гражданская женщина.

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