Следующий раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках G20 – Bloomberg

Новый раунд переговоров по разработке мирного плана для завершения войны в Украине может состоятся в рамках саммита Большой двадцатки. Встреча лидеров G20 пройдет в Индии 9-10 сентября.

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При этом ни одна из стран Глобального Юга не желает участия РФ в следующих переговорах. Об этом Bloomberg сообщил французский дипломат на условиях анонимности.

По словам источника издания, все представители стран, которые участвовали во встрече в Саудовской Аравии, не хотят, чтобы кто-либо из представителей страны-агрессора России присутствовал на переговорах, которые, вероятно, состоятся в рамках саммита Большой двадцатки.

В то же время только одна страна выступила за то, чтобы переговоры проходили с участием представителей Кремля. С такой инициативой выступил глава делегации Бразилии Селсу Аморим. По его словам, мирный процесс должен включать участие страны-агрессора "в той или иной форме".

Примечательно, что наиболее ощутимым итогом встречи в Джидде (Саудовская Аравия) стал план формирования рабочих групп по различным пунктам Формулы мира из 10 пунктов, обнародованной президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году. Прежде всего участников встречи заинтересовало продовольственное обеспечение и ядерная безопасность.

Напомним, по результатам первого дня саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира, участники определили основу будущего мирного соглашения для нашей страны. Делегации из почти 40 стран пришли к решению, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Украина совершила новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать началом мирного процесса для завершения войны. Однако для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

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