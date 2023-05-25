'Сливал' позиции защитников Мариуполя: суд отправил предателя Украины за решетку на 10 лет

Пророссийски настроенный житель Полтавского района "сливал" российским оккупантам позиции защитников Мариуполя. Его приговорили к 10 годам заключения.

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Об этом сообщили в официальных Telegram-каналах СБУ и Офиса генпрокурора Украины. Отмечается, что враждебный информатор признан виновным в содействии деятельности террористической организации и распространении символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины).

По данным следствия, в начале марта 2022 года через одну из социальных сетей предатель направил так называемой "уполномоченной по правам человека в "ДНР"" информацию об огневых позициях украинских защитников в Мариуполе. Данные мужчина собирал, общаясь со своими знакомыми. В дальнейшем фейковая "омбудсменка" переправляла их командованию войск РФ на восточном фронте.

Кроме того, осужденный распространял в соцсетях символику коммунистического режима – флаги и разнообразную атрибутику.

Напомним: также СБУ сообщила о подозрении вице-адмиралу России Виктору Соколову, приказавшему обстреливать Украину "Калибрамы" из Черного моря. На российского чиновника собрана доказательная база, ему грозит пожизненное заключение. По данным следствия, оккупант лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре Украины в период с 10 августа 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала женщину, которая собирала разведывательные данные о месте нахождения и передвижения украинских сил обороны на Бахмутском направлении и передавала их оккупантам;

– СБУ задержала в Запорожье вражеского агента, который шпионил по позициям морпехов ВСУ. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции.

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