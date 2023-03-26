''Слова лишние'': разбомбленный оккупантами Угледар показали на фото из дрона

Россия принесла в украинский Угледар смерть, разрушение и опустошение. Как выглядит сегодня город, истощенный 13 месяцами войны, показали в сети.

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Фотографии, от которых замирает сердце, в Telegram опубликовал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. На кадрах – обугленные остатки домов, где когда-то бурлила жизнь, разбитые, изуродованные и сгоревшие.

"Когда лишние любые слова. Так сейчас выглядит Угледар", – прокомментировал снимки Кириленко.

Напомним: ранее британская разведка сообщила, что ВС РФ уменьшили интенсивность попыток наступления на Угледар. Вероятно, министерство обороны России настойчиво пытается продвинуться в этом районе из-за противостояния с ЧВК "Вагнер", действующей более успешно в районе Бахмута.

"Существует реальная вероятность того, что МО России настойчиво стремилось к успеху в Угледаре отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера", – предположили разведчики.

Ранее один из российских оккупантов пожаловался, что россияне ведут неорганизованный штурм Угледара на Донетчине, в результате чего понесут тяжелые потери в живой силе и военной технике. Захват города некомпетентное командование спланировало "на скорую руку".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские войска продолжают нести тяжелые потери под Угледаром Донецкой области. Об этом свидетельствуют кадры с оккупированных территорий, в частности под Павловкой сфотографировали более десятка тел оккупантов в черных пакетах;

– ВСУ под Угледаром Донецкой области почти полностью ликвидировали батальон "Алга" из Казани. Уцелевших "мобилизованных" на родине хотят обвинить в дезертирстве.

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