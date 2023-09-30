Словакия заказала для ВСУ машину разминирования Božena-5, когда она поступит в Украину. Фото

Словакия заказала для Вооруженных сил Украины машину разминирования Božena-5. Деньги для помощи нашему государству собрали волонтеры.

Ожидается, что техника будет передана Киеву до конца этого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В Словакии завершилась кампания по сбору средств на приобретение машины для разминирования Božena-5 для Украины, которая состоялась усилиями Посольства Украины в Словацкой Республике, словацкого объединения Mier Ukrajine и организации Darček pre Putina", – говорится в сообщении.

Уже в ближайшее время словацкий производитель этих машин изготовит экземпляр для Украины. До конца года Božena-5 должна быть отправлена получателю.

Система ликвидации мин Bozena-5 является гусеничной дистанционно управляемой машиной для ликвидации мин с передающим устройством на расстояние до 2000 метров. Она осуществляет принудительную детонацию или ликвидацию противопехотных мин нажимного или натяжного действия, а также противотанковых мин с зарядом до 9 кг тринитротолуола.

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Систему используют как на обычной местности, так и в пределах населенных пунктов, чтобы расчистить землю от взрывоопасных предметов, оставшихся после активных боевых действий с российскими оккупантами.

Следует отметить, что, по данным Минобороны, от мин и взрывоопасных предметов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 246 гражданских. Среди них – 13 детей. Кроме того, 521 человек получил ранения, в том числе 53 ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания предоставила значительный объем технического оборудования Украине и провела обучение украинским военным с целью улучшения их навыков в области обезвреживания мин. В частности, было предоставлено более 1500 комплектов специализированного оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, как на различных транспортных средствах, так и для использования личным составом.

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