Великобритания передала Украине оборудование для разминирования и провела тренинг для саперов ВСУ. Фото

Великобритания предоставила значительный объем технического оборудования Украине и провела обучение украинским военным с целью улучшения их навыков в области обезвреживания мин. В частности, было предоставлено более 1500 комплектов специализированного оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывчатых устройств как на различных транспортных средствах, так и для использования личным составом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии. Этот инвентарь был дополнен необходимым обучением и инструкциями по его эффективному использованию.

Саперы Королевского инженерного корпуса также провели обширные тренировки для украинских военнослужащих, охватывающие методы обезвреживания мин, боеприпасов и других взрывных устройств, которые активно используются на территории Украины и представляют собой одну из основных угроз безопасности местного населения в настоящее время.

Этот комплексный и высокоспециализированный обучающий курс помогает украинским военным освоить навыки распознавания боеприпасов, методики их безопасной обработки и процедуры для обнаружения и борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и отбойными устройствами.

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Обучение включает в себя проведение инструктажа по угрозе, планирование операций по обезвреживанию мин, а также практические занятия по разминированию не только обширных территорий, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий. В ходе итоговой аттестации поисковые группы с назначенным командиром прочесывают сложный район.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для извлечения мин, их учат, как адаптировать имеющееся на передовой оборудование. Они также прошли обучение на оборудовании, предоставленном Великобританией, включая детекторы VALLON.

Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании станет политик Грант Шеппс. Он заявил, что с нетерпением ожидает возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами вооруженных сил страны, а также пообещал продолжить поддержку Украины в ее борьбе против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покидает свой пост. Отставку главы оборонного ведомства принял премьер-министр Риши Сунак. В своем письме к премьеру Уоллес заявил, что должность министра "дорого обходится" ему и его семье, поэтому он окончательно принял решение сложить полномочия.

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