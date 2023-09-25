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Великобритания передала Украине оборудование для разминирования и провела тренинг для саперов ВСУ. Фото

Анастасия Ковалева
War
2 минуты
984
Великобритания передала Украине оборудование для разминирования и провела тренинг для саперов ВСУ. Фото

Великобритания предоставила значительный объем технического оборудования Украине и провела обучение украинским военным с целью улучшения их навыков в области обезвреживания мин. В частности, было предоставлено более 1500 комплектов специализированного оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывчатых устройств как на различных транспортных средствах, так и для использования личным составом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии. Этот инвентарь был дополнен необходимым обучением и инструкциями по его эффективному использованию.

Саперы Королевского инженерного корпуса также провели обширные тренировки для украинских военнослужащих, охватывающие методы обезвреживания мин, боеприпасов и других взрывных устройств, которые активно используются на территории Украины и представляют собой одну из основных угроз безопасности местного населения в настоящее время.

Этот комплексный и высокоспециализированный обучающий курс помогает украинским военным освоить навыки распознавания боеприпасов, методики их безопасной обработки и процедуры для обнаружения и борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и отбойными устройствами.

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Обучение включает в себя проведение инструктажа по угрозе, планирование операций по обезвреживанию мин, а также практические занятия по разминированию не только обширных территорий, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий. В ходе итоговой аттестации поисковые группы с назначенным командиром прочесывают сложный район.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для извлечения мин, их учат, как адаптировать имеющееся на передовой оборудование. Они также прошли обучение на оборудовании, предоставленном Великобританией, включая детекторы VALLON.

Великобритания передала Украине оборудование для разминирования и провела тренинг для саперов ВСУ. Фото

Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании станет политик Грант Шеппс. Он заявил, что с нетерпением ожидает возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами вооруженных сил страны, а также пообещал продолжить поддержку Украины в ее борьбе против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покидает свой пост. Отставку главы оборонного ведомства принял премьер-министр Риши Сунак. В своем письме к премьеру Уоллес заявил, что должность министра "дорого обходится" ему и его семье, поэтому он окончательно принял решение сложить полномочия.

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