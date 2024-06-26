Словакия заявила о поддержке инициативы Чехии по поставке боеприпасов в Украину

Словакия поможет Украине с боеприпасами. Во-первых, эта страна примет участие в инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины. Во-вторых, Словакия готова модернизировать приобретенные в рамках чешской инициативы снаряды под нужный украинцам калибр.

Видео дня

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Он также сказал, что словаки оказывают украинцам "помощь, о которой не часто говорят". Речь идет о поставках электроэнергии.

"Благодаря нашим производственным мощностям мы внесем значительный вклад в успех чешской инициативы по приобретению боеприпасов. Словакия уже увеличила производство на своих заводах, где производятся или восстанавливаются боеприпасы необходимых калибров. Значительная часть снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, будет переделана на заводах Словакии. Без этого инициатива по поставкам снарядов вряд ли могла бы продолжаться", – объяснил Пеллегрини.

Отдельно словацкий президент подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшее время". Она состоится либо на этой неделе в Брюсселе во время Европейского совета, либо позже, во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

В то же время Пеллегрини заявил, что Братислава не согласится отправлять словацких солдат на территорию Украины "даже если они будут только учебными миссиями".

Как сообщал OBOZ.UA, политика новоизбранных президента и правительства Словакии в отношении Украины диаметрально противоположна. Пока Пеллегрини говорит о поддержке Украины, правительство Фицо обратилось в полицию с требованием расследования против своих предшественников, передавших украинцам истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб". Как заявил сам Фицо, такая помощь "поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизнь ее граждан".

Напомним, в апреле 2023 года Словакия завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Она стала первой страной-членом НАТО, предоставившей Вооруженным силам Украине боевые самолеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!