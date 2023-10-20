'Словами тяжело залечить в сердце рану': в боях за Украину погиб львовский патрульный, который был фигурантом громкого дела. Фото

На фронте в Донецкой области погиб 33-летний старший лейтенант полиции, патрульный со Львовщины Назарий Андрушкив. Он пошел воевать с первых дней полномасштабного вторжения врага, сначала защищал Киевщину, затем юг и восток, был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ.

В то же время мужчина известен как один из шести обвиняемых в смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима, умершего от удушения наркотиками 2018 года. Потерю защитника подтвердили его коллеги из полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Андрушкив Назарий Михайлович, 20.08.1990 года рождения, был родом из поселка Козова Тернопольской области. Учился в Козовской государственной гимназии им. Гереты, а также окончил исторический факультет Львовского национального университета им. Франко.

В 2015 году пришел работать в патрульную полицию Львовщины, оставив высокооплачиваемую работу. Проходил службу в подразделении тактико-оперативного реагирования (ТОР), а затем в отделе тактической поддержки Тac Team. Вместе с семьей проживал в Винниках.

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В 2018 году Назария Андрушкива и еще пятерых львовских патрульных обвинили в смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима. Парень умер от удушения возле игорного заведения во Львове, когда проглотил пакетик из 2,3 г каннабиса. Патрульные тогда оказывали ему первую медицинскую помощь, которая видна на камерах наблюдения, но попытки были напрасными. Галицкий райсуд приговорил стражей порядка к восьми годам тюрьмы, однако впоследствии этот приговор отменил Тернопольский апелляционный суд из-за недостаточных доказательств вины патрульных в смерти парня. В сентябре 2022 г. Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.

Патрульный Назарий Андрушкив стал с первых дней полномасштабной войны в защиту Украины. В день вторжения у него уже были собраны все необходимые вещи, поцеловал жену, сына и дочь, дал родным наставления собрать тревожный чемодан и быть наготове, а сам поехал на службу.

Совместно с подразделениями ВСУ защитник выполнял боевые задания, сначала держа оборону Киевской области. После освобождения региона с подразделением он выполнял спецзадачи на границе Николаевщины и Херсонщины. А с конца 2022 - уже в Донецкой и Луганской областях, в частности в Бахмуте и в районе Кременной.

Он признавался, что на войне они с собратьями почувствовали настоящий вкус воды и важность лопаты.

"Не окопаешься – не выживешь… Мы использовали каждую каплю, а дорога была длинной. Когда достались места дислокации, то вода из канистры, которая была почти кипятком, потому что нагрелась на солнце, стала самой вкусной, которую нам пришлось пить. С того момента узнали настоящий вкус воды и это не забыть", – рассказывал патрульный в интервью летом прошлого года, когда приезжал в короткий отпуск во Львов.

В последнее время Назарий был командиром минометного расчета, с которым уничтожал врага в Кременских лесах. Погиб 18 октября 2023 года в Донецкой области. Возвращаясь с позиций, он попал во вражеский артиллерийский обстрел и получил несовместимые с жизнью ранения.

Назарий Андрушкив отмечен почетным нагрудным знаком "Слава и честь" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. У защитника остались родители, жена, дочь и сын.

"Честный, самоотверженный, профессионал своего дела. Выражаем искренние соболезнования всем родным, друзьям, коллегам. Назару навсегда останется 33 года. Вечная память. Честь", - отметили в Патрульной полиции Львовщины.

Слова соболезнования родителям защитника Светлане Борисовне и Михаилу Ярославовичу выразил коллектив Центра культуры и досуга Козовского поселкового совета.

"Он рос в нашем коллективе на сцене, за кулисами, был терпеливым, вежливым и добросовестным парнем. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Пусть доброе, светлое воспоминание о нашем защитнике. сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас!" – говорится на странице заведения в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в боях на Запорожском направлении погиб 24-летний воин Михаил "Мирча" Мовчан, сестру которого убила российская ракета в Виннице. Он служил в бригаде "Червона калина" НГУ, за четыре месяца до гибели женился на любимой Алине, которая сейчас собирает подписи на присвоение мужу звания Героя Украины посмертно.

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