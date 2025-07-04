'Сложная ночь': на Кировоградщине в результате вражеской атаки поврежден дом, пострадала женщина

В ночь на 4 июля Кировоградскую область атаковали российские ударные беспилотники. Известно об одном пострадавшем и повреждении частного дома.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович. По его словам, состояние поврежденного дома в ближайшее время оценит специальная комиссия.

"Пережили очередную сложную ночь. Небо над Кировоградщиной рассекали десятки вражеских дронов. Активно работали мобильные огневые группы. В Знаменской громаде в результате обстрела частично поврежден жилой дом", – говорится в сообщении.

Также пострадала 52-летняя женщина, она получила легкие ранения. Медики оказали ей необходимую помощь, сейчас угрозы для ее жизни нет.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!" – написал Райкович.

Напомним, страна-агрессор с вечера 3-го и до утра 4 июля атаковала Киев ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде столичных районов зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий оккупантов пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля, российская оккупационная армия нанесла удар по Полтаве. Попадание пришлось на здание Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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