Сложная ситуация под Угледаром: в Генштабе рассказали, где Россия сосредотачивает основные наступательные усилия

Страна-агрессор сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском направлении. Сложной также остается ситуация под Угледаром.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 28 сентября. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времевском направлениях.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Сегодня за эффективную боевую работу в Генштабе отметили воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Сухопутных войск ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ.

В настоящее время произошло 136 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара семью ракетами, 50 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 700 дронов-камикадзе и произвели более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы тщетно штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и единица специальной техники. Также наши защитники повредили танк, две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов.

14 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовое и Табаевка подразделения Сил обороны отразили 11 атак. Продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Вишневого.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 22 раза атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. Два боестолкновения вблизи Невского до сих пор продолжаются.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Калиновки и Курдюмовки. Два боестолкновения вблизи Часова Яра продолжаются. Ситуация контролируется.

Сложная ситуация на Времевском направлении, где сегодня агрессор 15 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Угледара, Водяного и Екатериновки. В настоящее время длится восемь боестолкновений.

На Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали наши позиции, пять боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецка и Нелиповки.

На Приднепровском направлении враг предпринял три бесполезных попытки штурма позиций украинских подразделений. Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 34 раза атаковал наши позиции. В районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки произошло более половины всех боестолкновений. Пять из них продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении захватчики в это время суток предприняли восемь попыток продвинуться вперед. Две атаки продолжаются. В основном бои продолжаются у Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка.

На Ореховском направлении, неподалеку от Работиного, отражен один штурм российских захватчиков.

В субботу, 28 сентября, главнокомандующий Александр Сырский посетил бойцов ВСУ на самых горячих участках фронта. Он отметил, что "все работают напряженно".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно новое видео боевой работы продемонстрировали военнослужащие из Государственной пограничной службы, борющиеся с агрессором в районе Волчанска Харьковской области.

На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом Тьери Бюркаром. Они обсудили потребности нашей армии и актуальную ситуацию на поле боя.

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