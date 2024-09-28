'Все работают напряженно': Сырский посетил бойцов ВСУ на самых горячих участках фронта. Фото

В субботу, 28 сентября, главнокомандующий Александр Сырский посетил бойцов ВСУ на самых горячих участках фронта. Он отметил, что "все работают напряженно".

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на Facebook. В частности, Сырский посетил боевые бригады Восточного фронта. А именно, Угледарское, Кураховское и Покровское направления.

"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины находится на самых горячих участках фронта. Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель – эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника. Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно новое видео боевой работы продемонстрировали военнослужащие из Государственной пограничной службы, борющиеся с агрессором в районе Волчанска Харьковской области.

На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом Тьери Бюркаром. Они обсудили потребности нашей армии и актуальную ситуацию на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!