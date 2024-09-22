Потребности Сил обороны и ситуация на фронте: Сырский провел разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом Тьери Бюркаром. Они обсудили потребности нашей армии и актуальную ситуацию на поле боя.

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Сырский проинформировал коллегу о стратегической обстановке и ходе боевых действий в разных направлениях фронта. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сосредоточил внимание своего французского коллеги на военных преступлениях российских агрессоров, в частности, на продолжении ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, а также на неизбирательных массированных ударах по гражданским объектам", – отметил главком.

Также Сырский поблагодарил Францию за стойкую военную и политическую поддержку Украины, а особую благодарность выразил за предоставленные вооружения, прежде всего, средства ПВО, военную технику и боеприпасы.

Он и Бюркар обсудили потребности Сил обороны Украины в критических видах вооружения, военной техники, боеприпасов и оборудования.

"По результатам разговора согласовали совместные усилия по развитию украинско-французского военного сотрудничества", – резюмировал Александр Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал новую серию фото с передовой. На этих кадрах главка лично общается с защитниками перед их боем с оккупантами.

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