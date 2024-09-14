Сырский показал украинских защитников накануне боя: фото с фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал новую серию фото с передовой. На этих кадрах главком лично общается с защитниками перед их сражением с оккупантами.

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Ответные фотографии Сырский опубликовал 14 сентября в официальном Telegram-канале. На них можно увидеть его вместе с украинскими бойцами.

"В преддверии боя", – коротко написал военачальник.

В частности, фото видно, как главком ВСУ жмет руку бойцам и общается с ними перед тем, как защитникам предстоит отправиться в бой с врагом.

СМИ предполагают, что речь идет о якобы сейчас реализуемом фланговом ударе Украины в Глушковском районе Курщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 13 сентября указано, что Силы обороны Украины зашли в еще один район Курской области. Они продвигаются в районе Веселого Глушковского района, сообщалось также о боях в районах населенных пунктов Новый путь и Медвежье. Также ВСУ продвинулись вперед и в районе Суджи, тогда как командование врага перебросило на Курщину подразделения ЧВК "Вагнер".

Ранее аналитики констатировали, что армия РФ будет вынуждена перебросить силы с других направлений на Курщину, чтобы противостоять ВСУ. Те, что сконцентрированы в регионе, отличаются плохой подготовкой.

При этом несколько дней назад в РФ заявили о первой масштабной контратаке в Курской области, в которой участвуют десантники и морская пехота. Пропагандисты утверждали, что войска агрессора якобы отбили несколько населенных пунктов.

У этих заявлений нет подтверждений, хотя незначительное продвижение у россиян есть – и дальше оно будет все более медленным, констатировали в ISW.

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