'Сложнее всего – делать выбор': Сергей Волошин рассказал о работе боевым медиком на передовой. Фото

Украинский боевой медик старший сержант Сергей Волошин рассказал о реалиях своей работы на передовой. Военный объяснил, что боевая медицина очень отличается от обычной, защитникам чаще нужна психологическая помощь, а труднее всего всегда – сделать выбор.

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Как бережет жизнь воинов 32-й бригады, сдерживающей врага на Купянском направлении, Волошин рассказалэксклюзивно для OBOZREVATEL. В прошлой жизни он был сталеваром и шокировал жену решением пойти на фронт медиком, ведь всегда боялся уколов. Утверждает, что этот страх никуда не делся, однако в критической ситуации он исчезает.

Об особенностях работы

Волошин отметил, что основная задача боевого медика – стабилизировать раненого: остановить кровотечение, проверить наложенные турникеты и повязки, довезти его живым и максимально точно описать состояние дипломированным врачам.

"В идеале все должно выглядеть так: боевой медик с водителем ждут в укрытии на желтой линии. Туда раненых должны доставлять, после оказания им первой помощи. Но на самом деле так работает далеко не всегда", – отметил старший сержант.

По его словам, медики часто обустраивают для себя укрытие недалеко от линии фронта и ждут там, слушая рацию. Выезжать они могут исключительно по команде командира.

"Обычно он выпускает нас, когда бой немного утихает, и меньше шансов потерять эвакуационную машину. Мы забираем людей бронированными гусеничными М113 или МТ-ЛБ. Это легкая цель на поле боя", – заметил Волошин.

"Большую роль играет количество 300-х, и активность врага. Например, если выехать за двумя легко ранеными, а через 10 минут после того – будет тяжел – его быстро уже забрать не сможем", – отметил боевой медик.

О самых тяжелых моментах

Также Волошин рассказал о самых тяжелых моментах на фронте во время спасения военных.

"В последний раз у нас в машине был один 200-й. Мы уже забрали его таким. Полтора часа ждал эвакуации, и не дождался. Как раз был пик боя, и командир не давал команды, ждал послабления. Я литейщик – думал железный человек, а оно нет, скосило и меня. Я плакал. Для командира это очень трудный выбор – я понимаю", – подчеркнул боевик медик.

"Нас тогда ждали четыре 300-х и нас в машине двое. Он не хотел потерять всех. У того парня было тяжелое ранение. Побратимы сидели возле него до последнего. Наложили бандаж, турникет. Мы когда приехали, ребята кричали на нас – чего так долго?! Обычно в таких случаях я даже не пытаюсь ничего объяснить. Все на нервах. Ничем хорошим это не закончится", – добавил Волошин.

О психологической помощи

По словам военного, часто раненым при эвакуации больше нужна даже не медицинская помощь, а психологическая, поскольку человек может оказаться в состоянии шока.

"Можно сильно крикнуть на человека, или даже изрядно ударить его по лицу. Как ни странно, в таких случаях помогает и черный солдатский юмор, это мне когда-то психологи посоветовали. Однажды очень серьезно сказал одному – не вздумай сдохнуть, потому что я твоей головой в футбол играть – клянусь! Человеку стало противно, и он вышел из неадекватного состояния", –рассказал старший сержант.

Он отметил, что проходил подготовку у психологов НАТО, однако у них все по правилам, а в книгах не пишут о ситуациях, с которыми сталкиваются на фронте украинские бойцы. Волошин рассказал, например, как один из военных в состоянии шока вылез из окопа, стал в полный рост и начал кричать, рискуя схватить вражескую пулю или попасть в своих.

"Спрашиваю, как реагировать? Он стоит моргает. В их книгах об этом не пишут. А в наших украинских реалиях командир ему прострелил ногу. Во-первых, его так вывели из штопора. Во-вторых, никто не погиб. Парня затащили в окоп. и живого отправили на эвакуацию", – отметил боевой медик.

Непросто, по его словам, также с вывозом контуженных, которые часто бывают агрессивными. В таких ситуациях главное – убедить их, что вокруг свои.

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