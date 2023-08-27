'Случайно взорвался': ВСУ точным ударом уничтожили комплекс автономного наблюдения 'Гренадер' на территории РФ. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины снова преуспели над российскими оккупантами. Они точным ударом уничтожили комплекс автономного наблюдения "Гренадер". Причем, не где-нибудь, а на территории РФ.

Видео дня

Об этом заявил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Он показал видео удара (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На России случайно взорвался очередной комплекс автономного наблюдения "Гренадер". Силы обороны работают на Сумском направлении", – написал "Штирлиц".

На кадрах показано попадание в цель и дым, который образовался в результате удара.

Отметим, автономный пост технического наблюдения "Гренадер" предназначен для дистанционного наблюдения за подступами к охраняемым зонам, участкам периметров и другими областями пространства с целью оценки обстановки, наблюдения за действиями и продвижением нарушителей, координации действий персонала системы охраны, а также архивирования визуальной информации.

Он обеспечивает непрерывный круглосуточный режим работы и стабильную связь по радиоканалу без использования ретрансляторов на расстояние до 30 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки произошло 38 боевых столкновений на поле боя с оккупантами. Вражеская сторона нанесла 3 ракетных и 34 авиационных удара, а также осуществила 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

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