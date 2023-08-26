За сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага – Генштаб

За последние сутки произошло 38 боевых столкновений на поле боя с оккупантами. Вражеская сторона нанесла 3 ракетных и 34 авиационных удара, а также осуществила 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

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Отмечается, что в результате российских атак есть погибшие и раненые мирные жители. Также были повреждены жилые дома, школы и другие гражданские объекты. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18 часов 26 августа.

Вместе с тем, Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых позициях и проводят мероприятия контрбатарейной борьбы.

Также в течение последних суток авиация Вооруженных сил Украины осуществила 2 удара по пунктам управления противника, 10 ударов по местам, где был сконцентрирован личный состав и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также продолжают эффективно выполнять задачи: были поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 место сконцентрированности личного состава врага и 4 артиллерийских средства, которые находились на огневых позициях.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил более 25 минометных и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам. В частности, оккупанты обстреляли Хреновку и Клюсы в Черниговской области, Свободную Слободу, Ходыно, Семейкино, и Горки в Сумской области, а также Плетеневку, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка и Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении противник ведет неуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки, расположенной в Луганской области. Он также проводил авиационные удары в окрестностях Новоегоровки, Твердохлебового и Белогоровки в Луганской области, а также в Спорном (Донецкая область). Противник производит артиллерийские обстрелы более чем в 15 населенных пунктах, к которым относятся Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва, расположенные в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник проводил наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клещиевки в Донецкой области, однако не имеет успеха. Он также нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Белой Горы и Нью-Йорка в Донецкой области. Более 20 населенных пунктов стали мишенью вражеских артиллерийских обстрелов, к которым относятся Васюкивка, Железнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр и Клищиевка в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел неуспешные наступательные действия в районе Степного, расположенного в Донецкой области. Артиллерийские обстрелы наблюдались в населенных пунктах Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское и Невельское, расположенных в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник провел авиационный удар в районе Красногоровки, также расположенной в Донецкой области. Артиллерийские обстрелы врага зафиксированы в населенных пунктах Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка и Елизаветовка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник провел авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского в Донецкой области. Более 15 населённых пунктов стали объектами артиллерийских обстрелов со стороны врага. Среди них – Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Времевка, Благодатное, Урожайное, расположенные в Донецкой области.

В Запорожском направлении противник также устроил авиационные удары в окрестностях Малой Токмачки, Орешива и Роботиного в Запорожской области. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам, включая Яблоково, Волшебное, Новоандреевка, Лобково, Каменское и Степногорск.

На Херсонском направлении из-за артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное и Днепровское.

Ранее сообщалось, что крылатая ракета "Нептун" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины впервые в истории уничтожила особо важную наземную цель врага. Речь идет о радаре воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" и пусковой установке 5П85СМ2-0 зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" страны-агрессора России.

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