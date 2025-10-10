Слухи о продаже в Россию израильской РЛС не соответствуют действительности – источник

Обнародованная в ряде украинских СМИ информация о якобы продаже в Россию системы РЛС производства израильской компании DRS RADA Technologies не соответствует действительности.

Об этом OBOZ.UA сообщил источник в дипломатических кругах.

Соответствующие сообщения не были подкреплены никакими фактами и документальными доказательствами и также не подтверждаются предварительной проверкой.

Следует отметить, что DRS RADA Technologies является важным поставщиком для Вооруженных Сил Украины. По имеющимся данным, в подразделениях ВСУ около 200 радаров производства RADA для контрбатарейной борьбы и контроля воздушного пространства.

Основной юридический барьер против любых сделок DRS RADA Technologies с РФ был установлен в 2022 году, когда израильская компания была приобретена американской корпорацией Leonardo DRS. Сделка о слиянии означает, что DRS RADA Technologies, хотя и остается зарегистрированной в Израиле, стала дочерней компанией, полностью интегрированной в общую корпоративную структуру американского оборонного подрядчика.

Известно также, что даже в случае захвата отдельных РЛС российской стороной, они будут фактически деактивированы из-за отсутствия необходимого лицензионного и конфигурационного программного обеспечения, которым не располагает РФ. Радары требуют регулярного обновления профилей, чего захваченная система получить не сможет.

Источник в дипломатических кругах не исключает, что указанные слухи могут иметь целью подрыв доверия к ключевому военному поставщику тактических израильских РЛС в Украину.