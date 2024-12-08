Служба безопасности работает: военный аналитик рассказал о попытках России расшатать ситуацию в Одесской области

Страна-террорист Россия усилила давление на Одессу и Одесскую область, опасность здесь существенно возросла, поскольку оккупанты теперь имеют возможность обстреливать город, портовую инфраструктуру и весь регион. В то же время о высадке вражеских сил в Одесской области говорить рано, хотя соответствующие планы у Кремля существуют.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он отметил, что главный акцент враг делает на попытках спровоцировать внутренние восстания в стране, но и здесь сталкивается с серьезными трудностями.

Экс-сотрудник СБУ не верит в то, что России удастся расшатать ситуацию в информационном пространстве южных регионов Украины.

"Я в это не верю. Попытки действительно есть, но Служба безопасности работает. Регулярно, раз в 3-4 дня они вылавливают корректировщика, наводчика, какого-то провокатора, дестабилизатора. И я понимаю, что в такой ситуации очень сложно совершать какие-то активные Деструктивные действия в Украине сейчас на данный момент, это можно раскачивать через соцсети, но это было трудно. Возможности были потеряны в 2022 году ", – подчеркнул Ступак.

Он заявил, что у россиян тоже проблемы внутри своих спецслужб. И, несмотря на их силу, "идиотов там тоже хватает".

"У них есть Пятая служба, которая занимается разведкой по территории Украины. Но также есть региональные подразделения, которые занимаются разными операциями, пытаются их планировать и дестабилизировать ситуацию в Украине. Это выглядит не так, как в кино: на Лубянке сидит генерал или полковник и работает… Есть региональные управления. Мурманск, Чечня. Почти никто из них никогда не был в Украине, но что-то там косо-криво планируют", – рассказал Ступак.

По его словам, у россиян есть определенные возможности, однако они не безграничны.

"Не надо их переоценивать, но и недооценивать не надо. Действительно, они сейчас активно работают над дискредитацией определенных украинских чиновников. У них есть определенный незакрытый гештальт. Украина имеет возможность на территории РФ убивать коллаборантов и предателей. Кива, Дугин и т.д. А у россиян такой возможности в Украине пока нет. Не могут они дотянуться, хотя постоянно над этим работают", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ и добавил, что врагу это сложно сделать даже в Одессе, которая обычно считается пророссийским городом, ведь Служба безопасности Украины сразу вылавливает тех, кто пытается расшатать ситуацию.

Читайте полную версию интервью: "РФ планирует захватить Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Иван Ступак оценил риски".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе двух агентов главного управления генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ. Супруги собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Отмечается, что супруги были гражданами России. Мужчина родился в Одессе, но впоследствии служил в РФ и участвовал в боевых действиях на территории Чечни.

В октябре 2024 года Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще три группы приспешников спецслужб РФ, которые жгли авто военных и объекты "Укрзалізниці" в Одессе, на Днепропетровщине и Черкасчине. Правоохранители задержали семерых фигурантов, нескольким из них – всего по 16 лет.

Для выполнения вражеских задач задержанные использовали легковоспламеняющиеся смеси, а возгорание снимали на видео, которыми потом "отчитывались" перед оккупантами.