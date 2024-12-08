Россия планирует захватить Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Иван Ступак оценил риски

Российская оккупационная армия активизировалась на юге Украины. Враг перебросил на Кинбурнскую косу, расположенную на расстоянии всего 60 километров от Одессы, дополнительные силы и средства, острова в дельте Днепра на юге Херсона штурмуют российские лодки. Может ли противник атаковать Одессу? Может ли попытаться отрезать Украину от Черного моря, в частности, используя Приднестровье?

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Опасность для Одессы и Одесщины действительно возросла. Враг фактически имеет возможность обстреливать город, портовую инфраструктуру и весь регион. Однако пока о высадке вражеских сил в Одесской области речь не идет, хотя такие планы у Кремля есть. Использование группировки российских войск из Приднестровья также малоперспективно по объективным причинам. Враг делает главную ставку на восстание внутри страны, но и с этим у него большие проблемы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Появилась информация о том, что российские оккупанты пытаются высадиться на островах Днепра в Херсонской области. Ранее стало известно, что на Кинбурнской косе противник увеличивает количество своих сил и средств. Считаете ли вы, что это признак того, что враг намерен переключиться с востока на юг? Если да, какие возможности у него есть?

– Мы исходим из информации, имеющейся в открытом доступе. У меня нет доступа к разведывательной информации и я не могу сказать, сколько российских войск там находится. Но из того, что я вижу, можно заключить, что такое Кинбурнская коса для Российской Федерации. Они контролировали ее раньше и хотят контролировать и дальше разместить здесь комплексы ПВО и таким образом попытаться защитить часть контролируемого западного побережья Крыма от украинских ракет, самолетов и беспилотников, которые могут сюда приближаться.

В принципе, коса расположена достаточно удобно. Не забывайте, что отсюда до Одессы всего 60 километров. Для ракеты это взлет и падение. Это даже не минуты – это секунды. Теми же С-300 – а это баллистика – можно бить по территории Одессы. Так что я считаю, что это новая угроза для Одесщины.

Кроме защиты Крыма, защиты военных на подконтрольной России территорий это еще и возможность атак по Одессе и по портовой инфраструктуре. Это для них просто.

Теперь по поводу Херсона. Сообщалось о 300 находящихся там лодках. Это действительно звучит угрожающе. Но давайте посчитаем. Допустим, каждая лодка вмещает 10 человек – это нереально, но допустимо. Итого – это 3000 человек. Много ли это? Каждый день украинцы выводят из строя 1200-1500. Следовательно, это на два дня. Это очень арифметически, очень грубо, но тем не менее. Если мы пойдем к практике и вспомним, как наши военные перемещались на лодках и когда россияне перемещались на лодках, то это обычно 2-4 человека и груз – боекомплект и т.д. То есть выходит, что людей там будет вдвое меньше в каждой лодке.

Далее – расстояние между Херсоном и контролируемыми Россией территориями – 3 километра. Да, можно где-то перемещаться по островкам, можно где-то накапливаться, но мы помним, как наши военные пытались перемещать в Олешки, Казачьи Лагеря – насколько тяжело это было делать под постоянными обстрелами россиян. Они держались прямо за руины.

И главный вопрос: как перемещать тяжелую технику? Это просто невозможно. Паромом, баржей, мостом, понтонной переправой? Даже если неопытный человек будет оперировать беспилотником, то с третьего или с четвертого раза он попадет в ту понтонную переправу, а что уже говорить о наших профессиональных операторах БПЛА?

Итак, если подытожить, по состоянию на данный момент я не рассматриваю это как большую угрозу. Я рассматриваю это как постепенную попытку россиян передвигаться, накапливаться, проводить диверсионные акции. Перемещение на правый берег Днепра в Херсонской области? Да, это возможно, и они пытаются это делать. Но большая полномасштабная высадка, как это было у союзников в Нормандии – я в это не верю. По крайней мере исходя из того, что есть в открытом доступе.

– Действительно, расстояние от Кинбурнской косы до Одессы довольно небольшое. Если посмотреть на карту юга, можно увидеть с одной стороны Приднестровье, а с другой – Кинбурнскую косу и Крым. Считаете ли вы, что у врага есть сугубо теоретическая возможность отрезать Украину от Черного моря?

– Приднестровье? Об этом много говорили. Там голые, босые, с огурцом в кармане, без преувеличения. Я общался с коллегами из Молдовы, они говорят, что там контингент вообще ни о чем. Они сидят, трясутся, чтобы не перекрыли это Приднестровье, потому что это просто источник для заработка денег. Военных там нет – склады охраняет местное население. Там работы нет, а здесь можно работать сторожем, вроде бы неплохо.

Поэтому я не верю, что из Приднестровья будут наступать. Если бы у них была такая возможность, они попытались бы это сделать еще весной 2022 года. Если они этого не сделали, то сейчас шансов ноль.

Разумеется, планы по высадке в Одесской области у них еще остаются – мы должны это понимать. Но другое дело, будут ли они реализованы. Так же и с Крымом. У них всегда были планы по захвату Крыма. В определенные периоды времени они были очень реальными, потом вообще нереальными, но они лежали и ждали подходящего случая. И вот дождались в 2014 году и реализовали. Так же и с Одессой. У них планы есть, но в большей степени они рассчитывают на какое-нибудь восстание внутри страны. О высадке пока речь не идет, потому что там настолько все заминировано...

Что касается плана лишить Украину выхода к морю – конечно же, он есть. Они об этом мечтают. Азовское море украли, пытаются украсть еще и Черное.

– Видите ли вы признаки того, что враг работает в информационном пространстве Одессы, Одесщины, всех южных регионов Украины, чтобы расшатать ситуацию?

– Расшатать ситуацию? Я в это не верю. Попытки действительно есть, но Служба безопасности работает. Регулярно, раз в 3-4 дня они вылавливают корректировщика, наводчика, какого-нибудь провокатора, дестабилизатора. И я понимаю, что в такой ситуации очень сложно предпринимать какие-то активные деструктивные действия в Украине сейчас. Да, это можно раскачивать через соцсети, но это тяжело. Возможность была упущена в 2022 году.

И не забывайте, что у россиян тоже есть проблемы внутри своих спецслужб. Да, они действительно сильны, там не сплошные идиоты, но идиотов там тоже хватает. У них есть Пятая служба, которая занимается разведкой по территории Украины. Но также есть региональные подразделения, которые занимаются разными операциями, пытаются их планировать и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Это выглядит не так, как в кино: на Лубянке сидит генерал или полковник и работает… Нет. Есть региональные управления. Мурманск, Магадан, Чечня. Почти никто из них никогда не был в Украине, но что-то косо-криво планируют. Что-то распадается на этапе планирования, что-то на этапе реализации, а что-то, когда вмешивается СБУ.

– Следовательно, у них есть определенные возможности, но они не безграничны.

– Да, не безграничны. Не нужно их переоценивать, но и недооценивать не нужно. Действительно, они сейчас активно работают над дискредитацией некоторых украинских чиновников. У них есть определенный незакрытый гештальт. Украина имеет возможность на территории РФ убивать коллаборантов и предателей. Кива, Дугин и т.д. А у россиян такой возможности в Украине пока нет. Не могут они дотянуться, хотя над этим постоянно работают.

И это для них самый высокий приоритет, потому что это могло бы быть громко, медийно. Думаю, они предпочитают именно точечную ликвидацию, чем организацию большого восстания. Это сложно сделать даже в Одессе, традиционно считающейся пророссийским городом. СБУ сразу вылавливает тех, кто пытается качать ситуацию.