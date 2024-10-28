Служил разведчиком-сапером: на фронте погиб защитник из Черкасской области. Фото

На фронте погиб еще один защитник Украины, сержант Владимир Анатольевич Щербак. Владимир был разведчиком-сапером в составе инженерно-саперной роты.

Видео дня

Он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, выполняя свой долг на передовой. Об этом сообщил Уманский городской совет.

"В Уманскую общину снова поступило черное известие с фронта – погиб за свободу и независимость Украины разведчик – сапер 3 отделения взвода инженерной разведки инженерно-саперной роты инженерного обеспечения, сержант Щербак Владимир Анатольевич, 1969 г.р." – говорится в сообщении.

Прощание с погибшим защитником состоится 28 октября 2024 года. Жители общины смогут присоединиться к "живому коридору" вдоль пути от Обелиска славы, чтобы выразить свое уважение и благодарность герою. После этого Владимир Щербак будет отпет и похоронен на кладбище "Софиевская Слободка".

В честь погибшего героя 27 октября в Уманской общине объявлен Днем траура. В этот день на зданиях учреждений, организаций и предприятий был приспущен Государственный Флаг Украины.

Ранее сообщалось, что во Львове в субботу, 26 октября, прощались с 38-летним защитником Юрием Ломовым. Он пошел в армию в начале полномасштабного вторжения России, участвовал в освобождении Киевщины и боях за Авдеевку.

Напомним, накануне стало известно, что скончалась боевая медикиня 68 ОЕБр Анастасия Кравчук. Она занималась волонтерством с начала полномасштабного вторжения РФ, а с февраля 2024 г. присоединилась к ВСУ. Муж Анастасии Евгений Кравчук уже почти три года находится в российском плену.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Алексей Бойко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!