Служила в ВСУ с 2019 года: на фронте погибла парамедик Дарья Филипьева. Фото

На фронте погибла украинская боевая медик Дарья Филипьева. Она служила в Вооруженных силах Украины с 2019 года

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Об этом сообщил журнал Wonderzine Украина в Instagram. Незадолго до гибели девушки в издании вышел материал о военных медыках, одной из героинь была Даша.

В интервью защитница рассказывала, что подписала контракт с ВСУ еще в 2019 году, потому что хотела внести весомый вклад в борьбу своей страны против оккупантов. Сначала она думала о стрелковых должностях, но впоследствии избрала профессию боевого медика.

Дарья была старшим боевым медиком аэромобильной роты. В ее обязанности входила стабилизация раненых защитников, она отвечала за их передачу на медицинскую эвакуацию и имела ряд дел вне боевого выезда. Парамедик считала, что должно быть в курсе состояния здоровья каждого бойца из своей роты, насчитывавшей более 120 человек.

Также Дарья проводила занятия по тактической медицине и занималась обеспечением роты, то есть общалась с волонтерами.

По словам парамедика, она имела такой же распорядок, как и ее рота – сопровождала подразделение на всех активностях и была готова оказать помощь, кому она понадобится.

"Конечно, я никому не желаю попасть в свои руки. И всегда, когда мы находимся на боевом выезде или на учениях, молюсь, чтобы мои навыки не понадобились, чтобы у всех все было хорошо. Не хочу никого терять", – сказала тогда в интервью Даша.

Защитницу наградили почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Стальной крест".

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