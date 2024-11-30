'Слышали о такой стране, как Ичкерия?' Боец бригады 'Рубіж' объяснил, почему против каких-либо договоренностей с Россией

Украинский нацгвардеец из бригады "Рубіж" Андрей, который вернулся из Азии, чтобы защитить свою страну от полномасштабной российской войны, признался: больше всего его пугает капитуляция Украины перед РФ. Ведь в 1996 году Москва подписала "мирный договор" с Ичкерией, пообещав больше с ней не воевать. Уже в 1999-м агрессор развязал вторую войну против республики, начав с бомбардировок Грозного.

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В интервью OBOZ.UA наш защитник напомнил об этом историческом факте. "Что касается переговоров. Все, видимо, слышали о такой стране как Ичкерия, но ее сейчас нет на картах – это ответ на то, почему я боюсь каких-либо договоренностей с Россией", – отметил он.

Империалистические и шовинистические цели Москвы, ее лозунги "Берлин наш", "Варшава наша" и тому подобное говорят, что агрессор точно не остановится только на Донбассе.

Андрей напомнил, что только в октябре захватчики оккупировали 590 квадратных километров нашей территории – это больше, чем за любой месяц со середины 2022 года. И продвижение противника продолжается.

"Проблема украинцев в том, что мы сейчас обращаем внимание на внутренние вопросы больше, чем на наступление России. Все внутренние вопросы, это, конечно, ужасно. Количество коррупционных схем и муток – это очень ужасно, но если мы станем территорией России и нас просто оккупируют, то будет значительно хуже", – подчеркнул воин.

"Я говорил и буду продолжать говорить, что, несмотря на то, что у нас есть определенные ограничения прав из-за военного положения, несмотря на закрытые границы из-за военного положения, любой украинец может говорить обо всем, что он хочет – о любых коррупционных схемах и так далее. У России такого права нет. В России ты кричишь о коррупции и тебя сажают "на подвал", – напомнил он.

Нацгвардеец заявил, что "мужчины, которые могли бы вместе с нами защищать нашу землю, расслабились".

"Мне, как военному человеку, легче представить свою смерть с оружием в руках, защищая свою страну, чем утопиться в Тисе. Мне тяжело найти причину, почему не воевать", – сказал Андрей.

Он признался, что тоже хочет просто наслаждаться жизнью, развиваться, но в полном объеме это возможно только после того, как война закончится нашей победой.

"Иначе мы все равно будет в определенном ограничении. Или в ограничении того, как мы будем бежать, где угодно за границей. Или в ограничении того, как будут закрыты границы. Или в любом другом ограничении. Но это точно не будет так, как было раньше, если мы не будем воевать. В перспективе, если мы не будем воевать, будет просто хуже", – подчеркнул защитник Украины.

У России достаточно живой силы, больше чем у нас. И в нашей стране рекрутинговая проблема более серьезная, чем у противника.

"И это удивительно для меня, потому что мы защищаем свою землю и при этом не можем насобирать людей. А они просто штурмуют и умирают на чужой земле и у них получается собрать людей. Для меня это некий нонсенс и сюрреализм.

И это при том, что до Днепропетровской области осталось около 8 километров. Если посмотреть от населенного пункта Новодаровка в Днепропетровскую область – 8 километров 580 метров, по информации DeepState, от серой зоны до Днепропетровской области", – указал военнослужащий.

Полный текст интервью нашего издания с нацгвардейцем Андреем можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабную войну возможно завершить уже в 2025 году – если Киев получит достаточную поддержку от международных партнеров. Что касается переговоров, то минимальное условие – это Киев в более сильной позиции либо на том же уровне, что и Москва.

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