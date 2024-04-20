В оккупированном Донецке россияне убили американского "коммуниста и антифашиста" (так он себя называл) Расела Бентли.

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Цей "техаський рейнджер" (він – справді родом з Техасу, США) приїхав до України ще 2014-го року, воював на боці Гіркіна та його головорізів, був бойовиком батальйону "Восток" і мав позивний "Техас".

Пізніше Расел Бентлі став "журналістом" пропагандистського проекту "Sputnik", що входить до медіагрупи "Россия сегодня".

8 квітня цього року 64-річний американець, який за роки життя в Донецьку встиг не лише отримати паспорт РФ, але й одружитися на молодій місцевій жінці, поїхав в Петровський район Донецька для того, щоб відзняти наслідки удару ЗСУ по військовій частині РФ на Автобазовській вулиці. Де його з радістю "зустріли" російські буряти – війьсковослужбовці 5-ї танкової бригади ЗС РФ з міста Улан-Уде.

"Американського шпигуна" затримали з камерою під час зйомок біля в/ч та відвезли до слідчих контррозвідників.

19 квітня главний редактор Russia Today Маргарита Симоньян повідомила, що Расел Бентлі "героїчно загинув" в Донецьку. Вже після його "героїчної" загибелі "замглави" "росгвардії" в терористичній "ДНР" Олександр Ходаковський зажадав покарати "тих, хто вбив Расела Бентлі!". Але пізніше зрадник України видалив свій допис про це з соцмереж...

Значить, – все ж таки "американський шпигун"....

APD. За інформацією з російських телеграм-каналів, перед смертю (а, може, й після неї) американського росіянина згвалтували...