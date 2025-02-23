'Смерть все равно догонит!' ГУР показало спринт оккупантов, по которым ударили украинские бойцы. Видео

Украинские защитники не прекращают наносить значительные потери оккупантам по всей линии фронта. На этот раз отличились военные группы БПЛА подразделения "Химера", они заставили захватчиков бежать от точных попаданий наших операторов дронов.

Видео дня

Видео с феерическими ударами по врагу опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Там подчеркнули, что противнику все равно не удастся уйти от смерти.

"Оккупанты дают драла – работают мастера боевых дронов ГУР. Бойцы группы БПЛА подразделения "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на одном из южных направлений фронта", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как украинские операторы дронов буквально "выкуривают" военных армии РФ из домов и других сооружений с помощью сбросов с беспилотников. Врагу не удастся надолго закрепиться на занятых территориях.

"На видео – огневое поражение вражеских укреплений и позиций, а также упорный спринт напуганных московитов, которых смерть рано или поздно все равно догонит", – отметили в ГУР МО Украины.

Напомним, военные подразделения ПВО 80-й Галицкой бригады показали, как уничтожают вражеские разведывательные дроны в небе над Курщиной. В частности, с помощью точных попаданий, оккупанты остались без дронов Supercam, Zala и "Орлан".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля ВС Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по позициям российских оккупантов в Запорожье. В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, а также несколько важных военных объектов.

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