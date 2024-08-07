Смертельная "дискотека": украинский пограничник точными сбросами с дронов уничтожил скопление оккупантов в Серебрянском лесу. Видео
Украинские пограничники наносят потери российским войскам на разных участках фронта, в том числе и в Серебрянском лесу на Луганщине. Они показали, как уничтожают захватчиков сбросами с БПЛА.
По солдатам страны-агрессора отработал пограничник с позывным "Ди-джей" из бригады "Помста". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Там показали охоту бойца ГПСУ на российских оккупантов.
"Смертельная "дискотека" для оккупантов: пограничник на псевдо "Ди-джей" бригады "Помста" точными сбросами с БПЛА уничтожает захватчиков в Серебрянском лесу", – говорится в подписи.
На кадрах видно, как россияне пытались сбежать от украинского дрона, однако в сожженном лесу спрятаться им не удалось.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники-саперы бригады "Помста" рассказали, как выполняют задачи в экстремальных условиях в Серебрянском лесу недалеко от Кременной в Луганской области. Бойцам, у которых нет права на ошибку, приходится работать просто "под носом" у врага.
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