Смертельные 'покатушки': военные показали, как ловко уничтожили оккупанта на квадроцикле. Видео

В полосе своей ответственности украинские бойцы поймали оккупанта на квадроцикле. Российского захватчика догнали и ликвидировали с помощью дрона.

Об этом рассказали бойцы 428 отдельного батальона беспилотных систем "Тень". Видео удачной работы операторов обнародовали в соцсетях батальона.

По словам бойцов, когда оккупант двигался в направлении украинских позиций, его заметила аэроразведка. Защитники быстро сориентировались и с ювелирной точностью ликвидировали россиянина.

"Операторы 428 ОББпС "Тень" в очередной раз доказали: на поле боя решает не скорость, а точность. Смотрите сами чем заканчиваются "покатушки" оккупантов", – отметили дронари.

