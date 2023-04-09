СМИ заявили о второй ракете в Феодосии, которую скрыли оккупанты: трое раненых, уничтожен ЗРК С-300

Накануне, 8 апреля, в Крыму заявили о "сбитии украинской ракеты" в районе временно оккупированной Феодосии. При этом представители оккупационных "властей" умолчали, что ракет было две, и вторая четко прилетела в цель.

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В результате прилета уничтожен комплекс С-300, а трое российских оккупантов получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"Ракетный удар по Феодосии, новые данные: ракет было две (российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одной). Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранено трое военных", – сообщил паблик.

Проанализировав фото, зафиксировавшие место прилета, авторы канала предположили, что целью ракет было место расположения зенитных ракетных комплексов недалеко от села Пионерское.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Феодосии слышали звуки взрывов. Местные жители уверяли, что город содрогнулся от двух мощнейших "хлопков". Российские оккупанты поспешили уверить, что взрывы связаны с работой ПВО.

Чуть позже гауляйтер временно оккупированного Крыма отчитался о якобы сбитии российской ПВО украинской ракеты. Она, утверждают оккупанты, не причинила никакого вреда. В то же время, у любителей России известие о том, что украинские ракеты могут долетать до Феодосии, расположенной на юго-восточной части полуострова, вызвало настоящую истерику.