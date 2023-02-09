Смогут ли оккупанты полностью захватить Донецкую область: военный эксперт дал прогноз и назвал главную проблему войск Путина

Войскам Российской Федерации не удастся выйти на админграницы Донецкой области Украины, считает военный эксперт Роман Свитан. Оккупанты потеряли эту возможность еще в прошлом году, когда понесли большие потери, начав широкомасштабное наступление на нашу страну.

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Такое мнение Свитан высказал в прямом эфире телеканала "Еспресо". Он уверен, что "в этом тысячелетии" армия страны-агрессора не сможет полностью занять Донетчину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы они не начали полномасштабное наступление на 2,5 тыс. км фронта, то, может быть, они бы теми силами, которые у них были в начале прошлого года, смогли бы выйти на границы Донецкой области. Такая возможность для них потеряна. Потеряна навсегда", – заявил Свитан.

По его мнению, захватчики силами, которые есть у них сейчас, способны "выдавливать" наши войска с первых линий обороны. "Но не более того", – сказал эксперт.

Он прогнозирует, что на востоке Украины в ближайшее время мы будем видеть волны российского наступления, однако у ВС РФ не так много сил и ресурсов. Кроме того, украинские защитники могут проводить контрнаступательные действия. Поэтому движение фронта будет "разнонаправленным", сказал эксперт.

Свитан не исключил, что активные операции ВСУ будут проводить в Луганской области. "Несколько недель будет такое противостояние", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка в отчете за 8 февраля заявила, что земля на востоке Украины замерзла, но условия передвижения тяжелой техники по пересеченной местности могут измениться в новую неделю, когда прогнозируется повышение температуры почвы.

– Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что, несмотря на прогнозы, "супермасштабного" наступления РФ на Украину быть не может – причем даже на Донбассе. Он объяснил это тем, что логистика российской армии не справится с такой задачей.

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