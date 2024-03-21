Смогут ли ТЦК подавать в розыск мужчин, проигнорировавших три повестки: адвокат прояснил ситуацию

Украинский адвокат Вячеслав Лихачев прокомментировал то, что в законопроекте по мобилизации могут включить норму, которая позволит подавать уклоняющихся в розыск. Он считает, что с точки зрения общих представлений о правах и свободах гражданина само по себе объявление в розыск не является каким-либо незаконным.

Но адвокат подчеркнул, что нет экспертизы в этом вопросе, поэтому ему трудно с точки зрения юридического анализа это комментировать. Об этом Лихачев сказал в комментарии OBOZ.UA.

Он объяснил, что ключевой вопрос, зависит от того, в каком виде будет принят закон.

"Если это будет внесено в закон, то это будет законно", – сказал адвокат.

Он пояснил, что с точки зрения соответствия тех или иных норм, например, что касается розыска, ареста счетов, запрета вождения за рулем, может разобраться только Конституционный суд, который проверит, соответствуют ли эти законодательные инициативы основному закону.

"Поэтому немного безответственно с моей позиции комментировать, что будет законно, а что не будет законно согласно еще не принятому законопроекту, который еще непонятно в каком виде будет принят. Осторожно скажу, что с точки зрения общих представлений о правах и свободах гражданина само по себе объявление в розыск человека, трижды отказавшегося приходить в военкомат после трех полученных повесток, в принципе это вписывается в мое понимание того, что законно, это возможно, это не нарушает права и свободы, если речь идет действительно о повестках, которые были вручены должным образом, которые были получены лично и это может быть чем-то подтверждено", – сказал Лихачев.

Он добавил, что это, безусловно, не распространяется на повестки, которые разбрасывают по почтовым ящикам, или затыкаются к дверным ручкам или передаются через дворников.

"Это не очень серьезный анализ, с моей точки зрения я не могу так уверенно сказать, законно ли это незаконно, тем более когда речь идет только о предложении. Я могу сказать, что по моему мнению отвечает ли это общим стандартам прав и свобод гражданина и в целом по моему мнению – да, но это не то, чтобы здесь можно было об этом размышлять в терминах таких категоричных законно или нет", – пояснил адвокат .

Но поддержат ли нардепы такие правки к закону, Лихачев прогнозировать не стал.

"Я ничего об этом не знаю, у нас принимается многое, что далеко от реальности, это зависит от настроения депутатского корпуса, от того вокруг чего там будет основная дискуссия и политическая интенция, которую будет транслировать офис президента", – сказал он.

Напомним, во время рассмотрения законопроекта о мобилизации народные депутаты рассматривают возможность разрешить подавать уклоняющихся в розыск. Это собираются делать в отношении граждан, трижды проигнорировавших повестку и не явившихся в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты Украины, ныне дорабатывающие новый законопроект о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать уведомления в электронный кабинет военнообязанные смогут по собственному желанию.