В Украине уклоняющихся от мобилизации хотят подавать в розыск: что известно

При рассмотрении законопроекта о мобилизации народные депутаты рассматривают возможность разрешить подавать уклонистов в розыск. Это собираются делать в отношении граждан, трижды проигнорировавших повестку и не явившихся в ТЦК.

Кроме того, рассматривается идея увеличения штрафов и введения более жестких административных санкций за уклонение от мобилизации. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

В частности, депутаты предлагают три этапа наказания за игнорирование повесток.

"Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку – этот штраф будет увеличен. Если ты не появился во второй раз по повестке в ВЛК, военкомат, то будет еще больший штраф. А в третий раз возможно, если ты специально избегаешь и так далее, по решению суда, я думаю, может человек подаваться в розыск... Это все то, что в принципе предлагает правительство... Я уверен в том, что профессионально депутаты правоохранительного комитета будут рассматривать соответствующие предложения", – объяснил Ивченко.

Он отметил, что такие меры могут быть приняты только после того, как законопроект о мобилизации будет рассмотрен Комитетом национальной безопасности и сессионным залом Верховной Рады.

Именно после этого, по словам нардепа, станет понятно, как будут определены основные положения, в отношении которых будут разработаны соответствующие предложения по Кодексу Украины об административных правонарушениях или Уголовному кодексу.

"Тогда будет понятно формат, вокруг чего строить соответствующие предложения по КУоАП или Уголовному кодексу", – резюмировал Ивченко.

Напомним, народные депутаты Украины, ныне дорабатывающие новый законопроект о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Следовательно, зарегистрировать его и получать оповещения в электронный кабинет военнообязанные смогут по собственному желанию.

13 марта стало известно, что в Раду внесли законопроект о мобилизации осужденных. Он предусматривает возможность освобождения осужденных от отбывания наказания по прохождению военной службы. В случае его принятия осужденные получат право на условно-досрочное освобождение при службе по контракту.