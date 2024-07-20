'Смотрим ситуацию': у Байдена сделали новое заявление относительно ударов Украины по РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог дать конкретный ответ на вопрос о том, разрешат ли США Украине использовать американское вооружение для более глубоких ударов по территории России. Условия могут изменяться в зависимости от ситуации.

Видео дня

Об этом он заявил на конференции в Аспеновском Институте 19 июля. Салливан отметил, что этот вопрос уже обсуждался с президентом на пресс-конференции после саммита НАТО.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон постоянно пересматривает свою политику в соответствии с изменениями в войне и потребностями Украины. Это означает, что условия использования американского вооружения могут изменяться в зависимости от ситуации.

"Этот вопрос задавали президенту на пресс-конференции после саммита НАТО, и он, по сути, сказал, что мы постоянно смотрим на ситуацию – что нужно Украине, что мы можем предложить, и соответственно делаем свои суждения. И со сменой войны в Украине меняется наша поддержка, развиваются возможности, которые мы предоставляем, изменяются параметры, которые мы им устанавливаем.

Он также напомнил, что президент Байден уже корректировал политику по использованию вооружения, позволив Украине наносить удары по территории России в определенных случаях, когда Россия активизировала свои действия возле Харькова.

Салливан подчеркнул, что США являются важным партнером для Украины, но не могут предусмотреть, как изменится политика новой администрации. Он выразил уверенность, что переход к координации вооруженной поддержки в НАТО обеспечит стабильность помощи Украине, несмотря на политические изменения в Вашингтоне.

"Я не могу предположить, что произойдет осенью или в следующем году. То, что я могу вам сказать, что установление этой архитектуры (безопасной помощи Украине со стороны стран НАТО - ред.), по моему мнению, дает нам лучшую возможность обеспечить Украине поддержку , в которой она не просто нуждается, а принципиально заслуживает от своих партнеров на Западе. И я сделаю все возможное, чтобы это продолжалось", – сказал Салливан.

Он также отметил, что европейские страны уже усиливают свой оборонный потенциал, что, по его мнению, поможет Украине в ее усилиях по самозащите. Салливан подчеркнул важность роли НАТО в долгосрочной поддержке Украины, отметив, что альянс продолжит свою помощь на протяжении многих лет, вне зависимости от изменений в американских администрациях.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что после саммита НАТО позиция США по разрешению использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!