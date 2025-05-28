Сначала превратили в помойку: россияне уничтожили захоронения мариупольцев на левобережье. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска полностью разрушили место захоронения мариупольцев на Левобережье. Среди них была и братская могила времен войны, и отдельная могила советского воина, погибшего во Второй мировой войне.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram. Он также обнародовал фото и видео с координатами разрушенного участка (47.097203, 37.625677).

"Россияне уничтожили захоронения мариупольцев на Левобережье. В том числе – место массового захоронения и могилу воина Второй мировой. Речь идет об участке (47.097203, 37.625677) спуска к морю, где были похоронены мариупольцы во время войны и до того – обустроена могила погибшему в Мариуполе советскому воину-мариупольцу. Могилу, о которой заботились все времена Украины", – говорится в сообщении.

Сегодня на этом месте – горы строительного мусора. Захоронения уничтожены. От памяти не осталось ничего. А "эксгумацию", которую публично обещал мариупольский гауляйтер, так и не провели.

"Это место россияне просто превратили в свалку строительного мусора во время демонтажа. Теперь эти могилы потеряны. А эксгумация, о которой так ярко отчитывался гауляйтер Мариуполя, не проведена. Еще одна утраченная память Мариуполя о мариупольцах. И эти твари что-то рассказывают об уважении к истории победы над нацизмом. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.

Как писал OBOZ.UA, в мае этого года в оккупированном Мариуполе заметили большое количество российских силовиков. Противник перебросил в город дополнительные подразделения Росгвардии, ОМОНа и военной полиции.

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