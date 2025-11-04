Снижение военно-экономического потенциала агрессора: в Генштабе подтвердили поражение важных объектов на территории РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов на территории страны-агрессора России, которые состоялись в ночь на 4 ноября. Также Генштаб ВСУ официально подтвердил уничтожение топливного склада на временно оккупированной территории Херсонщины.

В командовании ВСУ подчеркнули, что речь идет о "мерах, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов". Дальше будет, пообещали в Генштабе ВСУ.

Взрывы в Кстово

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 4 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется", – отметили в Генштабе.

Нижегородский НПЗ расположен в Кстово, админцентре Нижегородской области (недалеко от Нижнего Новгорода и примерно в 800 км от границы с Украиной). Максимальным объем переработки завода составляет 18 млн. тонн в год.

Взрывы в Башкортостане

"Также поражено АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане. Предприятие является основным производителем компонентов для авиационного керосина, используемых в производстве высококачественного авиационного топлива. По предварительной информации значительные повреждения получил один из цехов предприятия" – добавили в Генштабе.

Результаты поражения уточняются, отметили в командовании ВСУ. Речь идет о нефтехимическом заводе, входящем в российский холдинг "Росхим".

Интересно, что местные власти отрицают поражение предприятия и утверждают, что оно "продолжает работать в штатном режиме", даже несмотря на осторожные официальные сообщения с самого завода об "обвале" и "уничтожении цеха" водоочистки предприятия.

Взрывы на ВОТ

"Кроме того, подтверждены результаты попаданий в предыдущие дни. в частности, на временно оккупированной территории Херсонской области есть попадание по складу горюче-смазочных материалов российских захватчиков. Потери противника составили почти двадцать эластичных резервуаров (около 900 м3 ГСМ) и ДВЕ насосные станции", – отдельно отметили в Генштабе.

К сожалению, в командовании не уточнили, где именно и когда конкретно состоялись эти поражения. Отметим, что на Херсонском направлении украинские защитники довольно часто наносят точные удары по тем или иным ресурсам врага, начиная со складов с ГСМ и заканчивая личным составом оккупантов.

Что предшествовало

Пораженный НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Оно уже несколько раз подвергалось массированным атакам украинских БПЛА.

Об атаках именно на это предприятие сообщали в марте 2024-го, январе, сентябре и в начале октября 2025 года. А уже 16 октября там была поражена установка Л-24/300. Она осуществляет гидроочистку 24 тонн сырья в час, соответственно – до 300 тысяч тонн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Там была слышна работа противовоздушной обороны, а впоследствии россияне "любовались" пожаром.

