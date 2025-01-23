Снижение возраста мобилизации с Трампом еще не обсуждали: заявление МИД Украины

Вопрос понижения мобилизационного возраста в Украине пока не обсуждался с администрацией президента США Дональда Трампа. Контакты между Украиной и США после инаугурации Трампа еще не начались, поэтому рано говорить о конкретных вопросах, в частности о мобилизации.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции. По его словам, сейчас эта тема не находится в повестке дня.

"Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем вам рассказать, какие вопросы обсуждаются. Пока еще рано об этом говорить", – сказал Тихий.

В то же время, он обратил внимание на общую позицию Украины, которая заключается в необходимости увеличения оборонных возможностей.

"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. У нас потребность в оружии не покрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритет – предоставление возможностей и определенных типов возможностей", – добавил представитель МИД.

Напомним, советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский предположил, что в 2025 году в Украине якобы могут снизить мобилизационный возраст. Однако нардепы Федор Вениславский и Дмитрий Наталуха опровергли это, ведь соответствующих законодательных инициатив нет и оборонный комитет не ведет об этом дискуссий.

До этого министерша юстиции Ольга Стефанишина заявила, что "Мероприятие не может диктовать Украине решение", которое касается снижения мобилизационного возраста. По ее мнению, это желание партнеров снять ответственность за ранее достигнутые договоренности.

Как писал OBOZ.UA:

– Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в Украине нет необходимости мобилизовать в ряды Сил обороны мужчин с 18 лет. По крайней мере сейчас, когда такой ресурс нечем вооружать.

– Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что в Украине действительно могут снизить возраст мобилизации. При этом он подчеркнул, что 18-летних юношей вряд ли будут сразу отправлять на фронт.

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