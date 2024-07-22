Сняли купол: оккупанты в Евпатории приступили к демонтажу храма ПЦУ. Фото

21 июля российские оккупанты во временно оккупированном Крыму приступили к демонтажу Крестовоздвиженского храма Православной церкви Украины в Евпатории. С храма сняли купол и разобрали верхнюю часть здания.

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Об этом сообщает "Голос Крыма". Конфликт за храм, принадлежащий приходу Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории и Управлению Крымской епархии Украинской православной церкви КП (ныне ПЦУ), продолжается с начала оккупации полуострова и в течение последних пяти лет перешел в судебную плоскость.

С 2019 года приход и Крымская епархия ВЦУ подвергались постоянному давлению для выполнения решения оккупационного суда о сносе храма, причем в решении отмечалось, что демонтаж должен осуществить сама община. Прихожане отказывались выполнять решение "суда", несмотря на угрозы.

Оккупационные власти Евпатории вновь обратились в "суд" с просьбой о самостоятельном сносе храма, поскольку прихожане и Управление Крымской епархии ВТО не собираются выполнять это решение. В своем заявлении местные чиновники просят взыскать расходы по демонтажу с прихожан.

Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент неоднократно подчеркивал, что оккупационные власти уничтожают храмы ПЦУ в Крыму, таким образом уничтожая украинскую национальную идентичность. Он также призвал к изменению государственной политики Украины относительно нарушения прав на вероисповедание оккупационными властями и привлечения России к ответственности по международному праву.

В то же время уполномоченный представитель Крымской епархии ПЦУ Андрей Щекун заявил, что все преступления, совершенные россиянами на территории Украины, имеют общую основу - это геноцид украинцев в Крыму по этническому признаку.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе в полном троллейбусе произошла стычка между одним из пассажиров и парой, которая громко слушала гимн РФ. Теперь оккупационная полиция разыскивает мужчину, которого возмутило такое публичное восхваление страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированной Ялте провалился курортный сезон. Побережье в городе покинуто, а многие жители ждут возвращения Украины и призывают не верить российской пропаганде.