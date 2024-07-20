'Мы ждем возвращения!' Пляжи в оккупированной Ялте стоят пустые, а жители скучают по Украине. Фото и видео

В Ялте на территории временно оккупированного Крыма провалился курортный сезон. Побережье в городе заброшено, а множество местных жителей ждут возвращения Украины.

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Об этом сообщили читатели из Крыма. Они призывали не верить пропагандистам на росТВ.

"Нам здесь нехорошо. Не слушайте, что говорят по телевизору. Мы ждем возвращения Украины", – написали крымчане нашему изданию.

Состояние ялтинской набережной показали в Telegram активисты движения "Желтая лента".

"Вот как выглядит побережье Ялты — заброшенные пляжи, пустые набережные и мусор. После деоккупации мы восстановим наши города, наведем порядок и вернем им жизнь", – написали українські патріоти.

Напомним, россияне в оккупированном ими Крыму не слишком стараются навести порядок на полуострове во всем, что не касается военной сферы. В частности, там снова мелеют водохранилища. За последний год количество воды в них упало ниже среднего уровня.

В то же время, на полуострове постоянно случаются аварии на водопроводах, лопаются трубы – и люди сидят по несколько дней без воды. Совершенно плохо и с электричеством. В разгар курортного сезона свет отключают в Ялте, Феодосии, Евпатории, Саках и других прибрежных городах и селениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты в Крыму продолжают утверждать, что туристический сезон на полуострове удался. Они хвастаются очередями на Керченский мост со стороны России и продолжают утверждать, что отдых здесь безопасный.

– Активисты движения "Желтая лента" сообщили, что захватчики в Ялте усилили давление на владельцев недвижимости с украинскими паспортами. Они препятствуют заключению сделок купли-продажи домов и квартир, которыми владеют граждане Украины.