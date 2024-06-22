Оккупанты в Ялте начали новую волну давления на владельцев недвижимости с украинскими паспортами

Во временно оккупированной Ялте российские захватчики усилили давление на владельцев недвижимости с украинскими паспортами. Они препятствуют заключению сделок купли-продажи домов и квартир, которыми владеют граждане Украины.

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Оккупанты вносят такую недвижимость в списки на конфискацию. Об этом сообщили активисты движения "Жовта Стрічка".

По данным активистов, сейчас в Ялте, что временно оккупированном Крыму, россияне начали новую волну давления на украинцев, отказавшихся получать российские паспорта, но владеющие недвижимостью на полуострове.

"Активисты движения "Жовта Стрічка" сообщают о новых мерах, введенных оккупационными властями в Крыму. Во время регистрации договора купли-продажи объектов недвижимости, принадлежащих гражданам Украины, не получившим паспорт РФ, оккупационные власти принимают решение о приостановлении регистрации сделки на три месяца. За это время объект вносится в список на отчуждение и конфискацию", – рассказали в "Жовтій Стрічці".

Активисты движения призвали украинцев, ставших свидетелями преступлений оккупантов или имеющих информацию о таких преступлениях – сообщать о них в чат-бот "Очі": @eyes_ua_bot.

Напомним, ранее партизаны "Атеш" обнаружили, где в Крыму лечат разведку РФ. Оккупантов везут в Военно-морской клинический госпиталь Севастополя №1472 на Госпитальном спуске, 1. Медучреждение подчинено оборонному ведомству РФ.

Всего за два часа наблюдения агента за госпиталем на его территорию прибыли 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.