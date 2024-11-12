Снятие ограничений на удары по целям в РФ и военная помощь: Зеленский встретился с Боррелем. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский 11 ноября в Киеве провел встречу с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Это уже пятый визит главы европейской дипломатии в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Зеленский поблагодарил Борреля за то, что он всегда на 100% на стороне Украины и украинского народа.

Политики говорили о дальнейшем взаимодействии Украины и ЕС, увеличении военной помощи, снятии ограничений на удары по военным целям на территории РФ, разблокировании поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершении всех процедур по предоставлению Украине $50 млрд в соответствии с решением G7.

Зеленский поблагодарил за помощь Украины со стороны Евросоюза и государств-членов ЕС, а также отдельную благодарность выразил за инициативу по предоставлению Силам обороны 1 млн артиллерийских боеприпасов. Партнеры полностью реализуют ее до конца этого года.

"Спасибо, что во время этой войны вы всегда были на сто процентов абсолютно на нашей стороне, на стороне Украины, на стороне украинского народа. Вам не нужно рассказывать о деталях этой войны, потому что вы постоянно были в Украине в сложные дни. Мы всегда могли на вас рассчитывать", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жозеп Боррель находится в Украине в рамках своего последнего официального визита в должности.

– 10 ноября топ-дипломат ЕС приехал в село Ягодное Черниговской области. Ему показали школьный подвал, где российские оккупанты 27 дней удерживали почти всех местных – 367 человек – в тесном помещении без света и вентиляции.

– Утро 11 ноября он провел в укрытии в Киеве из-за воздушной тревоги и угрозы российского ракетного удара. Боррель подчеркнул, что ежедневная угроза атак стала привычной реальностью для украинцев.

– По словам Борреля, Европейский Союз уже передал Украине более 980 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. До конца года Силы обороны получат остаток из обещанного партнерами миллиона снарядов от ЕС.

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