Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, которое пострадало от оккупации России. Фото

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 10 ноября приехал в село Ягодное Черниговской области. Ему показали школьный повал, где российские оккупанты 27 дней удерживали почти всех местных – 367 человек – в тесном помещении без света и вентиляции.

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Самому маленькому ребенку, который вынужденно находился в этом подвале, было полтора месяца. Самому старшему узнику – 93 года. Фото и видео Боррель поделился на странице в X (Twitter).

Европейский политик рассказал, что сотни человек военнослужащие ВС РФ загнали в подвальное помещение площадью 170 метров квадратных.

"Их испытания возвращают нас в самые мрачные дни европейской истории. Это жуткое напоминание о том, как выглядит жизнь простых украинцев под российской оккупацией", – написал представитель ЕС.

Напомним: Жозеп Боррель прибыл в Киев в рамках своего заключительного визита на этом посту. Это его пятая поездка в нашу страну с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что нашей стране нужен реальный мир, а не умиротворение агрессора. Это также нужно Европе, потому что умиротворенный российский захватчик не остановится в Украине, а пойдет дальше.

– На пресс-конференции с Боррелем Сибига также сказал, что Украина не нуждается в овациях и аплодисментах. Она нуждается в помощи от партнеров, в частности оружия. Кроме того, ВСУ необходимо разрешить поражать военные цели на территории РФ.

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