'Недостаточно остановить врага, необходимо наносить поражение': Боррель заявил, что Украина нуждается не в овациях, а в оружии

Украина не нуждается в овациях и аплодисментах. Она нуждается в помощи от партнеров, в частности оружия. Кроме того, Вооруженным силам необходимо разрешить поражать военные цели на территории России.

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Об этом во время совместной конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время он находится с рабочим визитом в Киеве.

"Украина не нуждается в аплодисментах. Кроме того, ни президент Зеленский, ни украинский народ не нуждаются в овациях и словах, которые они смелы и как важна их борьба. Все это хорошо, но важно предоставлять танки, истребители, ПВО и вооружение, потому что без патронов войну нельзя вести", – отметил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что постоянно настаивает на увеличении объема военной помощи Украине и ускорении ее предоставления.

"Европа должна делать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв. Больше военной поддержки, больше обучения, больше денег. Более быстрое обеспечение, поставка, а также разрешение поражать военные цели на территории РФ", – заявил Жозеп Боррель.

Политик также подчеркнул, что недостаточно остановить врага. Нужно наносить поражение.

"Украина настаивает на этом, и это вполне справедливо. Недостаточно сбивать стрелы, следует уничтожать лучников. Это право Украины на самооборону. Европа должна скорее обеспечить поставки и меньше иметь самонавязанных "красных линий", потому что время измеряется в человеческих жизнях", – резюмировал свое мнение Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил по итогам встречи с норвежским коллегой, что в ближайшее время Норвегия предоставит Украине шесть истребителей F-16. Также достигнуты "конкретные договоренности" по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Польша и Чехия договорились о сотрудничестве оборонных отраслей обеих стран и обратятся в частные компании, чтобы расширить производство боеприпасов. Кроме других, речь идет о 155-мм – стандартном калибре НАТОвской артиллерии.

Кроме того, Украина получит ракеты ПВО эстонской компании Frankenburg Technologies для испытаний, предназначенных для уничтожения дронов. Первые образцы поступят в ближайшие месяцы.

Ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут явиться в Силах обороны уже в следующем году.

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