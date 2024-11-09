'Умиротворение агрессора не сработает': Сибига рассказал Боррелю, какой именно мир нужен Украине

Украине нужен реальный мир, а не умиротворение агрессора. Это также нужно Европе, потому что умиротворенный российский захватчик не остановится в Украине, а пойдет дальше.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Напомним, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности прибыл в Киев в рамках своего заключительного визита на этом посту.

"Сейчас именно здесь, в Украине, решается будущее европейской глобальной архитектуры безопасности. Нужно всем осознать, что умиротворение агрессора не сработает. Нам нужен реальный мир, а не умиротворение", - отметил украинский дипломат.

В противном случае Россия не устанет и не остановится в Украине. Санкционная политика работает, но принятых санкций мало. Если не будет противодействия, РФ будет готова производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем у всех стран ЕС, отметил Сибига.

"Я имею в виду теневой флот, помогающий РФ торговать нефтью. Очень важно, чтобы санкционные действия союзников фокусировались на этом аспекте", – подчеркнул украинский дипломат.

В свою очередь Боррель также заявил, что "недостаточно остановить врага – необходимо нанести ему поражение, и это вполне справедливо".

Глава европейской дипломатии отметил, что "Украина и украинский народ не требуют оваций", важнее не аплодировать, "а предоставлять танки, истребители, ПВО". Однако поддержка Украины по Европе остается неизменной, подчеркнул Боррель.

"Без военных возможностей, которые нужны Украине, войну нельзя вести. Я постоянно настаиваю на том, чтобы было все больше и быстрее. Это мой постоянный призыв — Европа должна делать больше и быстрее. Больше военной поддержки, больше обучения, больше денег. Скорее. обеспечение снабжения, а также разрешение поражать военные цели на любой территории РФ", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Жозеп Боррель заявил, что Украина проявила стратегическую дерзость, начав военную операцию в Курской области РФ. По его словам, этим Украина нанесла удар путинскими нарративами.

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