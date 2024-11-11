ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона, – Боррель

Европейский Союз передал Украине более 980 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. До конца года Силы обороны получат остаток из обещанного партнерами миллиона снарядов от ЕС.

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Об этом рассказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель в комментарии изданию "ЕП" во время своего визита в Киев. Он признал, что ранее Евросоюз обещал передать Украине миллион снарядов до весны 2024 года, однако сделать это не удалось.

"Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", – сказал Боррель.

Топ-дипломат ЕС напомнил, что Украина получила значительное количество боеприпасов через двусторонние соглашения со странами-партнерами, а также через чешскую инициативу. Она предусматривала поставки Силам обороны Украины около 500 тысяч снарядов до 2024 году.

"В общей сложности до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", – добавил Боррель.

Ранее сообщалось, что в рамках программы, известной как чешская инициатива, Украина уже получила более трети из 500 тысяч обещанных до конца года боеприпасов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в июле подтверждал, что первая партия этих снарядов прибыла в страну и уже используется на фронте.

Напомним, ранее министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал, что Украина наладила собственное производство минометных и артиллерийских снарядов. На сегодняшний день их производство достигло миллионов единиц в год. Однако продолжать на таком уровне и наращивать темпы мешает дефицит взрывчатых веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Нидерланды выделят еще 271 миллион евро, чтобы купить артиллерийские боеприпасы большого калибра для Сил обороны Украины. Это усилит и Украину, и европейский ВПК.

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