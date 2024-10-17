Нидерланды выделяют 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Украины: что известно

В 2025 году Нидерланды выделят еще 271 миллион евро, чтобы закупить артиллерийские боеприпасы крупного калибра для Сил обороны нашей страны. Это усилит и Украину, и европейский ВПК.

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Об этом заявил нидерландский премьер-министр Дик Схооф. На своей странице в X (Twitter) 17 октября он напомнил, что год назад для поддержки ВСУ Дания, Чехия и Нидерланды начали инициативу по поиску и поставках снарядов.

Теперь Нидерланды "делают следующий важный шаг".

"Мы будем поставлять больше крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Для этого Нидерланды выделяют 271 миллион евро на артснаряды. Это поможет Украине с поставками боеприпасов в 2025 году и поощрит европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению", – объяснил Схооф.

Напомним: в рамках программы, известной как чешская инициатива, Украина получила более трети из 500 тысяч обещанных до конца года боеприпасов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в июле подтверждал, что первая партия этих снарядов прибыла в страну и уже используется на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в МО Нидерландов заявляли, что у страны много знаний и технологий в сфере использования и производства беспилотников. БПЛА сейчас очень важны на поле боя, поэтому Амстердам готов поделиться с Киевом опытом в этой сфере.

– Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также призывал союзников быть готовыми к тому, что Украина нуждается в долгосрочной поддержке.

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