Нидерланды поделятся с Украиной технологиями в сфере БПЛА: министр обороны раскрыл детали

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что у страны есть много знаний и технологий в области использования и производства беспилотных летальных аппаратов. БПЛА сейчас очень важны на поле боя, поэтому Амстердам готов поделиться с Киевом опытом в этой сфере.

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Об этом глава оборонного ведомства государства сказал в комментарии агентству Укринформ. Нидерланды, как подчеркнул министр, много инвестируют в производство дронов.

"Мы видим, что сейчас беспилотники очень важны на поле боя. И мы в Нидерландах имеем много технологий и знаний, которыми мы можем поделиться с Украиной, и которые мы также можем сделать доступными, инвестируя сами и вместе с Украиной. Поэтому это также будет для нас важным приоритетом", – отметил Брекельманс.

Он подчеркнул, что Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением и планируют делать это дальше.

Чиновник также подчеркнул, что современные истребители F-16, которые страна передала Силам обороны, необходимы и важны для противовоздушной обороны. О дальнейших планах относительно F-16 для Украины Нидерланды рассказывать не будут для того, чтобы не предоставлять России лишней информации.

Ранее Брекельманс призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев будет нуждаться в долгосрочной поддержке. Министр считает, что полномасштабная война в Украине не завершится ни в 2024 году, ни в 2025 году. Поэтому военную помощь нужно будет оказывать Киеву еще долго.

Недавно глава ведомства также объявил о передаче Украине трех пусковых установок для ПВО Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Нидерландам не удается собрать для Украины обещанную систему противовоздушной обороны Patriot, дополнительные компоненты которой должны были пожертвовать страны-партнеры. Причина в том, что одно неназванное государство не выполнило свои обязанности.

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