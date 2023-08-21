Собирал данные о стратегических и военных объектах: в Днепре российского агента приговорили к 15 годам за решеткой. Фото

В Днепре российского агента приговорили к 15 годам за решеткой. Он собирал данные о стратегических и военных объектах. Задержание агента и еще шестерых участников разведывательной группы генштаба из РФ были задержаны в январе этого года.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Агент был координатором разведгруппы российского генштаба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый – координатор разведывательной группы в г. Днепр, чьи действия курировал лидер пророссийской радикальной общественной организации "SERB". С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он получал задачи от российского куратора и координировал действия соучастников группы. Они добровольно согласились предоставлять информацию о местоположениях объектов энергетической и критической инфраструктуры г. Днепра, а также собирали сведения о местах дислокации сил ПВО, штабов Сил Обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспортных путей, воинских частей, блокпостов, перемещения военной техники и личного состава ВСУ", – говорится в сообщении.

Всю собранную информацию агент предоставлял представителю государства-агрессора с географическими координатами через одного из мессенджеров. А в дальнейшем эти данные передавались генеральному штабу ВС РФ и использовались для планирования повторных ракетных ударов по городу и области.

Кроме того, враг сообщал о последствиях ракетных обстрелов по городу и области.

Правоохранители нашли у него мобильные телефоны с поличным с российским генштабом и радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, пригодное для совершения взрыва.

"Ему инкриминируют совершение государственной измены, а также приобретение и хранение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишение свободы с конфискацией имущества", – заявили в Офисе генпрокурора.

По данным СБУ, для прикрытия разведывательно-взрывной деятельности резидент военной разведки РФ использовал свой статус главы одной из местных общественных организаций.

Как установило следствие, преступником является местный житель, который еще в начале полномасштабного вторжения РФ был завербован кадровым сотрудником военной разведки страны-агрессора. Тогда он получил задачу сформировать собственную агентурную сеть и перейти в режим ожидания. Весной 2022 года вражеская группа приступила к сбора информации о местонахождении и техническом состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона. Среди них – энергогенерирующие предприятия, которые обеспечивали электроснабжение большинства жилых домов, больниц и промышленных компаний в областном центре", – сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах задержан очередной российский агент. Предатель шпионил за подразделениями Вооруженных сил, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины и передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.