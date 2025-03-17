Собирал разведданные: СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за защитниками Покровска. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой области задержали агента ФСБ, который шпионил за защитниками прифронтового Покровска. 21-летний злоумышленник собирал информацию для россиян для того, чтобы последние совершали атаки на Покровском направлении.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Фигуранту светит пожизненное ограничение свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, российская ФСБ завербовала местного жителя Покровска через телеграм-каналы. После получения задач от врага предатель начал шпионить за штабами и опорными пунктами украинских бойцов.

Также фигурант планировал разведать координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы российских военных, пытающихся прорваться в Покровск.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали совершенные преступления и провели комплексные меры по обеспечению безопасности на позициях ВСУ. На конечном этапе операции агент был задержан.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, работники СБУ предотвратили двойной теракт, который планировали российские спецслужбы в одном из жилых массивов Николаева для массовых жертв среди населения. В результате спецоперации агент ФСБ был задержан во время закладки взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "крота" ФСБ. Предателем оказался работник Государственного космического агентства, который владел секретной информацией об отечественных предприятиях и имел доступ к тайным спутниковым снимкам.

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