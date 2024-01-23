Собирала подписи: СБУ разоблачила еще одну коллаборантку, призвавшую украинцев 'голосовать за присоединение' Херсонщины к России

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну предательницу, призвавшую украинцев "голосовать за присоединение" Херсонщины к России во время оккупации правобережной части области. Коллаборанткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Женщина добровольно присоединилась к местному избирательному комитету оккупантов после оккупации общины.

Находясь в составе этого псевдоучреждения, женщина пропагандировала среди жителей своей деревни идею "проголосовать за присоединение" их региона к России.

Для сбора подписей она при себе имела бюллетени оккупантов и обходила дворы в сопровождении вооруженных иностранных захватчиков. В случае отказа участвовать в этом псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

Кроме того, во время проведения этого фейкового "голосования" коллаборантка принимала участие в агитационно-массовых мероприятиях, на которых восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо. За сотрудничество с врагом женщина получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тысяч российских рублей и "привилегию" относительно свободного передвижения в местности.

Агенты СБУ обнаружили злоумышленницу и задержали ее во время стабилизации на освобожденной территории Херсонщины.

На основании собранных доказательств ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группы лиц.

Она находится под стражей, и продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области контрразведка Службы безопасности задержала предательницу, которая сливала российским террористам места базирования бронетехники украинских военных. Женщина пыталась разведать информацию о позициях ВСУ под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности, наводила вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил.

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