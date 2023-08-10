Собирали деньги на ВСУ: появилось последнее видео с музыкантами, которых убила РФ ударом по Запорожью

Во время ракетного удара по Запорожью вечером 9 августа Россия убила двух талантливых юных украинок. Светлана Семейкина и Кристина Спицына создали музыкальную группу и радовали жителей Запорожья своими чистыми голосами.

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За час до гибели они пели на улицах города, собирая деньги для Вооруженных сил Украины. Видео последнего выступления девушек, которым теперь навсегда останется 19 и 21 год, показали в сети.

"На видео девочки из Запорожья за час до вражеской атаки, забравшей их жизни. Кристина и Светлана, такие талантливые. Они собирали деньги на ВСУ. Не простим и отомстим!" – говорится в подписи к видео в Telegram-канале "Первый Городской. Кривой Рог".

Убитым Россией украинкам было всего 19 и 21 год. Они, согласно сообщениям в соцсетях, были дочерьми военнослужащих, защищающих Украину на передовой.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Запорожье погибли две молодые девушки — дочери нацгвардейцев. Семейкина Светлана Юрьевна, Спицына Кристина Александровна. Их родные сейчас проходят службу на Запорожском направлении. Одна девушка погибла на месте взрыва, другая боролась за жизнь до утра сегодняшнего дня", – отметили в редакции запорожского издания "5 редакция".

За час до атаки девочки выступали на улицах Запорожья.

Напомним, накануне, 9 августа, Россия ударила по Запорожью: были попадания в жилищный квартал, погибли люди.

Также были разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбило стекла, повреждения получила детская площадка.

По состоянию на 21:35 вчера было известно о двух жертвах и по меньшей мере семи раненых.

Впоследствии количество жертв возросло, в больнице скончалась еще одна женщина. По состоянию на 8:30 10 августа официально сообщалось, что в результате атаки РФ травмированы девять человек, один из раненых в тяжелом состоянии.

10 августа также стало известно, что в результате удара РФ по Запорожью погибли молодые музыканты Кристина и Светлана.